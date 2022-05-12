Son dakika: Nevşin Mengü başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nı hedef aldı

"RÖVANŞİZM" DİYE TANIMLADI!

Mengü, nefret dolu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ötesi de var tabi kendisi TÜRGEV yönetim kurulu üyesi. TÜRGEV yönetim kurulundayken şimdi Afyonkarahisar Valisi olarak atanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Görevinde başarılar diliyoruz. Bir de galiba şöyle bir rövanşizm var ; Ahmet Necdet Sezer'in memleketi ya Afyonkarahisar belki de o yüzden ilk başörtülü vali oraya atanmış olabilir."