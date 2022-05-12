Son dakika: Nevşin Mengü başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nı hedef aldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen yeni vali atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Tam 20 ilde vali değişimi gerçekleşti.
Öte yandan Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.
Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube hesabından yaptığı yayında Yiğitbaşı'nı hedef aldı. Mengü, 'anlam verilemeyen' noktalar üzerinden atamayı eleştirdi.
"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN ATANDI" DEDİ
"Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu. Tabi hayırlı uğurlu olsun. İnsanların ne giydiği, ne çıkardığı önemli değil liyakat olduğu sürece, atandığı mevkiyi hak ettiği sürece." diyen Mengü, "Ama muhtemelen kendisi de biliyor. Türbanlı yani başörtülü olduğu için atandı oraya." ifadelerini kullandı.
"RÖVANŞİZM" DİYE TANIMLADI!
Mengü, nefret dolu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ötesi de var tabi kendisi TÜRGEV yönetim kurulu üyesi. TÜRGEV yönetim kurulundayken şimdi Afyonkarahisar Valisi olarak atanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Görevinde başarılar diliyoruz. Bir de galiba şöyle bir rövanşizm var ; Ahmet Necdet Sezer'in memleketi ya Afyonkarahisar belki de o yüzden ilk başörtülü vali oraya atanmış olabilir."