Tarihe geçen vali: Türkiye’nin ilk başörtülü valisinin 15 Temmuz hikayesi...

İŞTE 15 TEMMUZ'UN KADIN GAZİLERİNİN ANLATTIKLARI

15 Temmuz'un kadın gazilerinin yaşadıkları ise belgeselde yerini aldı. O gece yaşadıklarını hem belgesele hem de SABAH'a anlatan kadın gaziler şu bilgileri paylaşıyordu:

İSMAİLOĞLU: "O GECE HERKES ASKERDİ"

Adviye İsmailoğlu o denem 14 yaşındaydı. Şu an 20 yaşında olan Adviye'nin annesi ise ev hanımıydı. Anne Sevim İsmailoğlu (49) o dönem TRT 1'de spikerin bildiri okuduğunu görünce şaka sanıp darbe olabileceğine inanamadı. O gün yaşadıklarını şöyle anlatıyordu: "O gece eşime: 'Çık dışarı, etrafı kolaçan et, sokağa çıkmamız gerekiyorsa çıkalım' dedim. Darbeye direnmek için ailenin öncüsü ise kızım Adviye'ydi. "Anne hadi çıkalım" deyip duruyordu. Cumhurbaşkanımız direkt 'Sokaklara çıkın!' deyince, abdestimizi alıp iki kızım ve eşimle çıktık sokağa. Saraçhane'deki ateş hattına varan ilk gruptaki aileydik. O gece ne ben anne ne çocuklarım çocuk ne de eşim bir aile reisiydi. Vatanını korumak isteyen herkes o gece birer askerdi. Sanki yere basmıyorduk, ölüme uçar gibi gidiyorduk. Kan gölüne dönmüştü her yer. Darbeci askerler çocukmuş, kadınmış demeden G3'lerle aralıksız taradılar. Önümüzde, arkamızda vurulup düşüyordu insanlar. Adviye ise yanı başındaki yaralanan bir kişiye yardım ederken bir hain merminin omzuna isabet etmesiyle yere yığıldı. Daha sonra babası geldi kucakladı. Yarasının büyüklüğünü gördü, kurşun sırtını parçalamıştı, yumruk kadar bir parça yere düşmüştü. Çocuğum yaralandı ama vatan için geri adım atmadık. Kızım iki gün yoğun bakımda kaldı. Bize acı yaşattıklarını zannediyorlar belki. Ama 15 Temmuz gecesi hainler bize gururu yaşattılar"

BANA 'GAZİ KIZ' DİYORLAR

Adviye ve ablası Rabia İsmailoğlu (24) hep ön saflarda olmuştu. Rabia kardeşinin vurulduğunu gördüğünde inanamamıştı. Adviye ise o günü şöyle anlatıyordu: "Söz konusu vatandı. Sokaklarda korkusuzluk, cesaret, vatan sevgisi, iman gücü ve yardımlaşma vardı. Beni vurdukları zaman vücudumdan bir parça aldıklarını zannetmesinler. Ömür boyu gururla taşıyacağım bir madalya taktılar bana. Şikâyetçi olduğum için mahkemede o darbeci askerlerle karşı karşıya gelebileceğim. Onların gözlerine bakarak 'Daha 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla baş edemediniz, nasıl olacakta bu ülkeyi ele geçirip bizi yönetecektiniz?' Bunu sormak istiyorum. Bana 'gazi kız' diyorlar artık"

Kardeşi Rabia ise şunları söylüyordu: "15 Temmuz'da biz gençler vatanı kimseye bırakmayacağımızı gösterdik. Hep gençliğin öldüğünü, teknoloji çağında insanların bağımlı olduğu söyleniyordu. O gün gençliğin ölmediğini gördük. Dimdik durabileceğimizi gösterdik. Bir daha 15 Temmuz olsa bir daha çıkarım. Hatta millet olarak daha korkusuz, dirençli çıkarız"