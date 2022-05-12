Tarihe geçen vali: Türkiye’nin ilk başörtülü valisinin 15 Temmuz hikayesi...

TEKİN: "ŞEHİTLİK BANA NASİP OLMADI, ONA OLDU"

Türkan Tekin (55) çalışan bir kadındı. Üç çocuk annesiydi. Ablası Sevgi Menteş (53) ise ev hanımıydı. 15 Temmuz akşamı Türkan Hanım işten eve 21.00 sularında gelmişti. Sevgi Hanım ise televizyonda darbe olduğu söylentilerini duyunca hemen kardeşini aradı. İki kız kardeş heyecanla konuştu. Türkan Hanım: "Korkma abla, kolay mı Türkiye'ye bunu yapmak!" deyip kapadı telefonu. Onlar Türkiye'nin cesur kadınlarıydı, abdestlerini aldılar ve aileleriyle birlikte yola çıktılar yola. İstikamet Atatürk Havalimanı'ydı. Ne tank ne silah korkuttu onları. Sevgi Hanım: "Havalimanına yürürken saat 00.35'te Türkan'ım aradı. 'Biz de çıktık abla! Bu vatanı onlara teslim etmeyeceğiz. Ölmek var, dönmek yok!' dedi." Kardeşiyle son konuşması olduğundan habersiz Sevgi Hanım 'Tanklar geliyor, silahlar ateşleniyor' denmesine rağmen daha da hızlı atmış adımlarını. "O gün mahşer günü gibiydi, oğlumu bile merak etmedim. Biz onların karşısına en güçlü, hiç kimsede olmayan bir silahla çıktık. O da imandı. Rabbim korkuyu aldı kalpten, imanı koydu. Ne tank ne silahmış asla gözümde yoktu" diyerek kız kardeşi Türkan'ın şehit oluşunu anlatıyordu: "Esenler Atışalan'dan Atatürk Havalimanı'na gelirken tank otomobilleri eze eze geliyormuş. Tankın önünde durmuş, kaçmamış kardeşim. Belki onu durdurmaya çalışmış, 'Yapma oğlum!' demek istemiş. O darbeci asker dinler mi seni? Onlara insan diyemem ki, onlar canavar! Kız kardeşimin şehadet şerbetini içtiğini öğrendiğimde ise iki rekât şükür namazı kıldım. Vatan için şehit oldu kardeşim. Allah bana da şehitliği nasip etseydi, ona nasip oldu. 15 Temmuz şehitleri ve kardeşim olmasaydı, vatanımız olmayacaktı bugün. Türkiye'nin kadınları vatanını seven insanlar. Darbe girişimine karşı biz marketlere koşmadık, kadınların gücü ve iradesi 15 Temmuz'da önplana çıktı. 15 Temmuz şehitlerinin kanı yerde kalmamalı. En ağır ceza verilmeli."

TOPALOĞLU: "KURŞUNUN ACISINI KALBİMDE HİSSEDİYORUM"

Fatih'te oturan Nebahat Topaloğlu iki çocuk annesi ve iş kadınıydı. Cumhurbaşkanının açıklamasını bekleyen Topaloğlu, sokağa çıkın açıklamasının ardından eşine "Kalk sokağa çıkıyoruz!" diyordu. O günü şöyle anlatıyordu: "13 yaşındaki çocuğum da 'Ben de geleceğim' dedi. Dışarıdaki ortamın ne olduğu belli değil. Düşündüm ki, çocuğum yanımda olursa annelik duygularım ağır basar da vatana hizmet edemem, geri dururum düşüncesiyle evde bıraktım onu. Saraçhane'ye doğru eşimle yöneldik. Silah seslerini duyunca geriye dönmeyi bir an bile düşünmedim. Vurulanları alandan kenara çekip hastaneye göndermeye başladık. Darbeci askerlerin yanına gidip ellerinden silahları alıp ikna etmek istiyorduk. Ama öldürme amaçlı taramaya başladılar. Ateş hattının ortasında kaldık. Bacağından vuruldum. Beni yere yatıp sürü sürüne çıkartabildiler. Kan kaybından ölümden döndüm. Ameliyattan sonra ilk sorgusu sorum ise "Vatanın durumu ne?" olmuş. Aklına evde bıraktığım çocuğum bile gelmedi. Hemşire 'Müdahale ettiler, girişim bastırıldı' deyince şükrettim. Kurşun benim bacağımdan girdi ama ben acısını kalbimde hissettim. Hâlâ o acı gitmiyor. Çünkü evlat bildiğiniz canilerden yenilen kurşunun acısı nerede çıkar? İnsanın yüreğinde çıkar. Bunun acısını dindirecek olan da ülkenin bir an önce ferah düzeye kavuşması. Bunlardan temizlenmesi. Yapılanların yanlarına kar kalmaması."

Nebahat Hanım'ın kızı Havva Nur Topaloğlu (25) annesiyle gurur duyduğunu şöyle anlatıyordu: "Annem bir kız çocuğuna yaşatabileceği en büyük gururu yaşattı bana!" Nebahat Hanım'ın tedavisi hâlâ sürüyor.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NIN MERAK EDİLEN YAŞAM HİKÂYESİ

Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçen Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yaşam hikâyesi de merak konusu oldu. Gazetecilik kökenli olan Yiğitbaşı'nın akademik kariyeri de oldukça parlak. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde lisansını tamamlayan Yiğitbaşı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okurken "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ancak akademik kariyerinde başörtüsü mağduriyeti yaşadı.

"ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİYKEN BAŞÖRTÜLÜ OLMAMI SAKLAMIŞTIM"

Yiğitbaşı başörtüsü yasağını kaldırıldığı için Başkan Erdoğan'a o günleri anlatarak şöyle teşekkür etti: "Yakın siyasi tarihimizde bilindiği gibi medyanın rolü daha çok elit zümrelerin, imtiyazlarını sürdürmek ve onların istedikleri doğrultularda toplumsal algı yaratmak noktasında gerçekleşti. Bu bağlamda da yayınlarında daha çok kendi görüşlerine uygun konulara yer verirken diğer görüşlere çok az yer vererek ya da onları olumsuz bir şekilde haberleştirerek yer vermeme yoluna gittiler. Bunu ben kendi hayatımda gazetecilik doktorası yaparken bizzat yaşadım, kendi hikâyemde. Suskunluk sarmalının ne demek olduğunu bana gazetecilik doktorası mülakatı sırasında hocam sormuştu. Ben de suskunluk sarmalını teorik olarak açıklarken bunun pratiğini de doktora eğitimi boyunca yaşayacağımı o zaman fark ettim ve hissettim. Söyle ki: Suskunluk sarmalında birey eğer yalnız olduğunu hissediyorsa görüşlerinde ve çevresinden çok fazla destek alamayacağını düşünüyorsa ve kendisini saklamak ve gizlemek durumunda hissediyor, dışlanmak endişesi yaşıyor. Ben çok şükür sizin politikalarınız ve özgürleştirici adımlarınız sayesinde, o zamanlar İmam Hatip Lisesi mezunu olduğumu ve şu başörtülü kimliğimle eğitim görmek durumunu saklamak yolunda kaldım, vicdanen ne kadar rahatsız olsam da. Ama şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora yaptığım okulda başörtümde yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Buna teşekkür ediyorum vesile olduğunuz için..."

AKADEMİK KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

1979 Ankara doğumlu olan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın akademik hayatında birçok başarıya imza attı. Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu.

AFYONKARAHİSAR'A YABANCI DEĞİL

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitaplar yazdı. Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak 2019 yılında atandı. 5 Ağustos 2021'den beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdürürken, Afyonkarahisar Valiliği'ne atanması sonrasında önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. Yiğitbaşı Afyonkarahisar'a da yabancı değil, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) kurucu Rektörü Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı'nın gelini ve Op. Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı'nın eşi ve üç çocuk annesi.