Haberler Gündem Haberleri TÜBİTAK özel gereksinimli bireyler için proje başlattı
Giriş Tarihi: 12.5.2022 09:46

TÜBİTAK özel gereksinimli bireyler için proje başlattı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
TÜBİTAK özel gereksinimli bireyler için proje başlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2030 "Engelsiz Vizyon Belgesi"ne katkı sağlamak için TÜBİTAK yeni bir proje başlattı. Engelliler haftasında tanıtımı yapılan "4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı" başvuruları dün başladı, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Programdan zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu tanılı özel gereksinimli bireyler ve bu bireylere hizmet veren kişiler faydalanacak.

Eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlanması yoluyla özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, hizmet sunan kişiler ile özel gereksinimli bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, tanıtım için özellikle Engelliler Haftası'nı özellikle seçtiklerini belirtti. Mandal, "Program ile özel gereksinimli bireylere yönelik olarak hocaların, ebebeynlerin çalışmaları destekleyeceğiz. Daha fazla bilimin ve teknolojinin herkese ulaşabileceğini kanıtlayacağız. Kotamız yok. Her faaliyeti desteklemek istiyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
TÜBİTAK özel gereksinimli bireyler için proje başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA