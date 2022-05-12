TÜBİTAK özel gereksinimli bireyler için proje başlattı

Programdan zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu tanılı özel gereksinimli bireyler ve bu bireylere hizmet veren kişiler faydalanacak.

Eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlanması yoluyla özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, hizmet sunan kişiler ile özel gereksinimli bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, tanıtım için özellikle Engelliler Haftası'nı özellikle seçtiklerini belirtti. Mandal, "Program ile özel gereksinimli bireylere yönelik olarak hocaların, ebebeynlerin çalışmaları destekleyeceğiz. Daha fazla bilimin ve teknolojinin herkese ulaşabileceğini kanıtlayacağız. Kotamız yok. Her faaliyeti desteklemek istiyoruz" dedi.