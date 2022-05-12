Yanan yürekler için pedal bastı

Kayseri'nin Develi İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan orman Muhafaza Memuru Bünyamin Yurdakul, işyerinden izne ayrılarak Diyarbakır annelerine destek için yollara düştü. 5 Mayıs'ta Develi ilçesinden bisikletiyle Diyarbakır'a hareket eden Bünyamin Yurdakul, bugün (Perşembe) Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerle buluşup, destek verecek.

651 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ

HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri için Diyarbakır'a bisikletiyle giderek farkındalık oluşturmak istediğini belirten Yurdakul; "Devletimiz terörle şiddetli bir şekilde mücadele ederken Diyarbakır anneleri ise evlatlarını terörün pençesinden kurtarabilmek için mücadele veriyor. Ben de işyerimden 10 gün izin alıp Diyarbakır annelerine destek vermek için bisikletimle yola koyuldum. Her gün 100 kilometre yol yaparak 6 günde Diyarbakır'a ulaşmayı planladım. Ancak Pınarbaşı ilçesine geldiğimde kar yağışına yakalandım ve hipotermi geçirdim. Güçlükle bir camiye sığındım. 7 Mayıs'ta havanını açılmasıyla birlikte tekrar yola koyuldum. Kayseri'den Diyarbakır'a 651 kilometre pedal çevirdim. Diyarbakır annelerine destek vereceğim" diye konuştu.

YANAN YÜREKLERE YOLCULUK

Özel olarak yaptırdığı üzerinde "Yanan yüreklere yolculuk" yazılı tişörtle yolculuğunu tamamlayan Bünyamin Yurdakul; "HDP İl Başkanlığı önüne giderek, annelerimize 'yanınızdayım' mesajı vereceğim. Diyarbakır'da 3 yıldır anneler çok önemli bir mücadele veriyor. Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya çalışıyorlar. Diyarbakır annelerin verdiği mücadele terörle mücadelenin ta kendisidir. O yüzden o anneler yalnız değildir" dedi.