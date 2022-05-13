16 gün boyunca sokak ve meydanlar sahneye dönüşecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca İstanbul ve Ankara'nın tarihi ve güncel kültürel zenginliklerine canlılık katmak ve bu kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirilen "Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu" festivallerinin basın toplantısı, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Tanıtım toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 28 Mayıs'ta başlayacak festivallerin, 16 günde 2 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yapacağını ve 6 binden fazla sanatçıyı ağırlayacağını söyledi. Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivalini Türkiye'nin farklı şehirlerinde de yaygınlaştırmak istediklerini dile getirerek, "İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değer kazandırmak adına başlayıp neticelendirdiğimiz Kültür Yolu projesini yaygınlaştırmayı, festivali, diğer şehirlerimizi de dahil ederek festivallere dönüştürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi kararlaştırdık. Bu ay Beyoğlu ile beraber Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de start veriyoruz" diye konuştu. "Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu" festivallerini tanıtan Bakan Ersoy şunları kaydetti: "Don Kişot Balesi, Anadolu Ateşi, Troya, Amadeus ve daha niceleri var. Festival boyunca, (AKM) Opera Salonumuz benzersiz bir sanat şölenine ev sahipliği yapacak. Haluk Bilginer 'Kral Lear', Sumru Yavrucuk 'Shirley Valentine' ve Ayça Bingöl 'Ben Anadolu' eseriyle tiyatroseverlere eşsiz bir seyir sunacak. Galataport açık hava konserlerine ev sahipliği yaparken, burada gastronomiyle ilgili özel bir alan da kurulacak. Ziyaretçiler, Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreyya Koral'ın TBMM Koleksiyonu'nda yer alan sergisini yine Galataport'ta gezebilecek. Başkent Kültür Yolu rotası, 4.7 kilometrelik bir güzergahta Ulucanlar Müzesinden başlayarak CSO Ada'ya kadar uzanıyor"