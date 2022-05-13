Haberler Gündem Haberleri Balyoz davasında son dakika! Aralarında Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu davada savcı mütalaasını verdi
Giriş Tarihi: 13.5.2022 10:38 Son Güncelleme: 13.5.2022 10:45

Balyoz davasında son dakika! Aralarında Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu davada savcı mütalaasını verdi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Balyoz davasında son dakika! Aralarında Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu davada savcı mütalaasını verdi

Son dakika... Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. 1 sanığın ise vefat ettiğini belirterek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar vermesini talep etti.

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Balyoz davasında son dakika! Aralarında Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu davada savcı mütalaasını verdi
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