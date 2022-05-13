İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2002 mezunu olan Bayraktar, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşinin ardından gerçekleştirilen törende Bayraktar'a, üstün başarısını kanıtladığı için fahri doktora unvanı verildi. Bayraktar, fahri doktora beratını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun elinden aldı. Törenin ardından, İTÜ proje takımlarının ürettikleri çeşitli araçların sergilendiği fuaye alanını gezen Selçuk Bayraktar, kendisine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.