Çelik: 2.6 milyonu aşkın göçmenin girişi engellendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti MKYK'ya başkanlık etti. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sığınmacılar konusunda şunları kaydetti:Suriyeli sığınmacılar konusu istismar ediliyor. Birilerinin söylediği gibi sınırlarımız kevgir değil. 2016'dan bugüne ülkemize 2 milyon 608 bin göçmenin girişi engellendi. 498 bin Suriyeli ülkesine döndü. Güvenli bölgeler inşa edildiği zaman gönüllü ve onurlu şekilde gidecekler. Ama bu insanları katillerin elinde ölüme terk edemeyiz.Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımızı şudur, herhangi bir yanlış anlama ve istenmeyen durumda lütfen kendileri müdahale etmesinler. Buna müdahale edecek kişiler güvenlik güçlerimizdir. Şüphesiz bu insanlar burada sonsuza kadar kalmayacaktır.Suriye rejimi normalleşsin diye en çok Türkiye uğraşıyordu. Başkan Erdoğan, Esad rejimine vatandaşlarının durumunu düzeltsin diye telkinler veriyordu.Uluslararası güçler Ukrayna'da birkaç ayda yaptıklarını Suriye'de yıllardır uygulamadı. Kendimize yakışanı yaptık. İnsanları katillere teslim edecek bir tutum söz konusu değildir. Ölüm tehlikesi geçince gönüllü şekilde gidecekler.