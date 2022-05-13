DHKP-C soruşturmalarında itirafçılardan şok ifadeler! CHP’li belediyelerden teröre yardım

"ÖRGÜTÜN YOK OLMASINI İSTİYORUM"

U.B.H, örgüte katılma kararının hayatı boyunca verdiği en kötü karar olduğunu anlatarak, "Çocukluğumun ve cahilliğimin sebebiyle almış olduğum bu karar geleceğimi etkilemektedir. Çok pişmanım. Örgütün dağılmasını hatta yok olmasını istiyorum." dedi.

Şüpheli H.S. de DHKPC'ye ait "Gençlik Federasyonu"nun o dönemki sorumlusunun Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Şafak Yayla olduğunu söyledi.

H.S, 2014 yılında Çanakkale'de düzenledikleri gençlik kampının sorumlusunun da Şafak Yayla olduğunu ifade ederek, "Temmuz ayının ortalarında, çadırları kurmak için biz önden, TAYAD'lı ailelerin aracıyla gittik. Bizden önce diğer grup, Sarıyer Belediyesi'nden ayarlanan iki otobüs ile giderek kamp alanını kurmuşlardı. Bu kampta 200'e yakın şahıs vardı. Kampa katılanlara Şafak Yayla'nın da olduğu şahıslar örgütsel eğitim veriyordu." diye konuştu.