Engelli sporculara Başkan Erdoğan’dan mesaj: Sizi yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün "Spor Aşkı Engel Tanımaz" temasıyla düzenlenen Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da yer aldığı törende konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:Tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek oluyorlar. Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Hangi kökene, inanca, kültüre sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Bizim siyaset ve devlet anlayışında hiç kimse insani vasıflarından, doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Hiç kimse dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli nedeniyle sosyal hayatın dışına itilemez. Engelli vatandaşlarımızın cehalet ve bilgisizlik nedeniyle iki duvar arasına hapsedilmesine müsaade edemeyiz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız.85 milyonun tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin hiçbir sorun yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz. Hakkâri'den Edirne'ye 81 vilayetimizdeki binlerce engelli gencimizi spor yapma imkânına kavuşturacağız. İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz. Spor, özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlayan bir faaliyet alanıdır. Türkiye'de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da önyargıların kurbanı olmuşlardır. Sürekli 'Yapamazsınız' denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. Hayata katılmalarını teşvik edecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi. Bu tabloyu biz kökten değiştik.Engellilerimizin sorunlarını çözmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik. Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasa güvencesine aldık. Evde bakım desteği, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik. Okula gidemeyen çocukları için evleri ve hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. Toplam 453 bin özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibarıyla 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız.Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide göğüslerini gere gere 'Ben de varım' diyor. Daha önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun pek çok alanında adeta destan yazıyorlar. Türkiye, 2000 Sydney Paralimpik Oyunları'na sadece bir sporcu ile katılmıştır. 20 sene sonra Tokyo Paralimpik oyunlarına 87 sporcu ile katıldık, toplam 15 madalya ile ülkemize döndük. 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Sporcu sayısı ve kazanılan madalya sayısıyla inşallah yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyorum.Törenekatılan bakanlar da birer konuşma yaptı. İşte söyledikleri:Şu anda kendileri küçük, kalpleri büyük yaklaşık 453 bin özel öğrenci, eğitime bulundukları her mekândan ulaşabiliyor. Eğer hastalıkları varsa evlerine, hastanelerine öğretmenlerimiz gidiyor. Kaynaştırma sınıflarında eğitim devam ediyor. Eğitim sistemimizde başörtüsünden katsayıya, okullaşmadan özel eğitim öğrencilerinin önündeki engellere kadar tüm engelleri kaldırdığınız için tüm öğrencilerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum.Engelleri sporla, gayretle, azimle aşmaya, tüm imkânlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Çünkü spor aşkı, engel tanımaz.Türkiye son 20 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak temelli bir anlayışla geliştirdiği politikalarla sosyal hizmetler alanında çığır açmıştır.Törensonunda Erdoğan'ın işaretiyle 27 bin 259 spor malzemesinin yer aldığı 30 TIR, Türkiye'nin dört bir yanına doğru yola çıktı. Bu arada paralimpik milli sporcular, üzerinde imzalarının bulunduğu formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Tören öncesinde ise Erdoğan, programın yapılacağı salona girmeden önce TIR'ların önündeki stantları ziyaret etti, sporcu ve öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Özel eğitim öğrencileri de Erdoğan için küçük bir konser vererek, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.