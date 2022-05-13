Görevime dönmek istiyorum

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede çekilmiş fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine gelen Uzman Çavuş Emrullah Andaç (26), SABAH'a konuştu. Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı'nda görev yapan ve bayramının birinci günü mayına basması sonucu yaralanan Andaç, silah arkadaşlarını özlediğini ve görevine dönmek istediğini söyledi. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Andaç, sağlık durumunun daha iyi olduğunu belirterek, halen gözünde şarapnel parçaları olduğunu, bunun için de operasyon geçireceğini söyledi. Andaç, "Tedavim sürüyor. Ne zaman bitecek tam bilmiyorum ama görevime bir an önce dönmek istiyorum. Dualarını esirgemeyen vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun" diye konuştu.