Kaftancıoğlu’nu Halide Edip’e benzeten Sabri Uzun’a Emniyet’ten sert tepki: Ahlaksızlık

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerinden"Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak", "Halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019'daki yargılama sonucunda Kaftancıoğlu'nu beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı.

Yargıtayın kararı rağmen suçu sabitlenen Kaftancıoğlu'na destek adın altında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin milletvekillerine "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısında bulundu.

KAFTANCIOĞLU'NU HALİDE EDİP'E BENZETTİ

Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na sahip çıktı. Uzun, "Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza ver memişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" paylaşımda bulundu.

BÖYLE BİR AHLAKSIZLIK KABUL EDİLEMEZ

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Sabri Uzun'un paylaşımını kınarken İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir "AHLAKSIZLIĞI" kabul edilemez denildi.