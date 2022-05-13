Kılıçdaroğlu’nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!

Dağ, "Seçim döneminde herhangi bir problemin ve güvenlik zafiyetinin oluşmadığı ülkemizde ajans eliyle hayal üretip toplumun huzurunu kaçırmayı hedefleyeceklerine, kendi açılarından endişe etmeleri gereken daha önemli bir husus vardır, yine, yeniden kaybetmemek. Yine kaybedeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin şimdiden seçimi kaybedeceğini bildiği için yenilgisine kılıf ve bahane aradığını ya da toplumu galeyana getirmeyi amaçladığını belirten Dağ, şunları kaydetti: