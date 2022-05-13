O artık tüm Türkiye’nin gazisi! “İyileşip görevimin başına dönmek istiyorum”





Bayramdan 10 gün önce Pençe-Kilit operasyonu kapsamında Irak'a gittim. Bayramın birinci günü ise mayına basarak yaralandı. Hakkari'de bir ameliyat geçirdim ve ardından Ankara'ya geldim. Burada bir ameliyat geçirdim. Gözümde şarapnel parçaları olduğu için gözden de operasyon geçireceğim. Çok şükür bacağımda ciddi bir hasar yok. Buna da çok şükür" dedi.