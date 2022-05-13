O artık tüm Türkiye’nin gazisi! “İyileşip görevimin başına dönmek istiyorum”

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda görev yapan Uzman Çavuş Emrullah Andaç, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyine gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda görev yapmaya başladı.
Bölgede 10 gün görev yahan genç uzman çavuş, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde teröristler tarafından araziye döşenen mayına basması sonucu yaralandı. İlk müdahalesi orada gerçekleşen Andaç, daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde getirilerek tedavi altına alındı.
O TÜRKİYE'NİN GAZİSİ
Uzman çavuş Emrullah Andaç'ın bir yakını tarafından hastaneye odasında çekilen fotoğraflı sosyal medyaya konuldu. Bu fotoğraf kısa süre içerisinde çeşitli sitelerde binlerce kez paylaşılıp, binlerce kez yorum aldı. SABAH'ın ulaştığı 26 yaşındaki uzman çavuş Andaç, duygularını ve sağlık durumunu anlattı. Andaç, "Askerliğe hep hevesim vardı. 5 yıldır Hakkari'de görev yapıyorum.
Bayramdan 10 gün önce Pençe-Kilit operasyonu kapsamında Irak'a gittim. Bayramın birinci günü ise mayına basarak yaralandı. Hakkari'de bir ameliyat geçirdim ve ardından Ankara'ya geldim. Burada bir ameliyat geçirdim. Gözümde şarapnel parçaları olduğu için gözden de operasyon geçireceğim. Çok şükür bacağımda ciddi bir hasar yok. Buna da çok şükür" dedi.
'GÖREVİME DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUM'
Silah arkadaşlarını özlediğini ve görevine dönmek istediğini anlatan Emrullah Andaç, "Nasibimizde yaralanmak varmış ama yatmak bize göre değilmiş. Şimdi görev yaptığım yeri çok özlüyorum. Haberlerde Hakkari ile bir şey gördüğümde, duyduğumda içimi özlem sarıyor.
Silah arkadaşlarımı çok özledim. Biz orada kardeşçe, omuz omuza, ele ele vererek mücadele ediyoruz. Öyle olduğumuz sürece kimse ülkemize zarar veremez. O hainlere oraları dar ediyoruz. Tedavim sürüyor. Ne zaman bitecek tam bilmiyorum ama görevime bir an önce dönmek istiyorum. Dualarını esirgemeyen vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun" diye konuştu.