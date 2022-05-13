Rize-Artvin Havalimanı için heyecan dorukta

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuyla inşa edilen Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı tamamlandı. Havalimanının açılışı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Açılış töreni öncesinde havalimanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçakla ilk inişi yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törenin ardından Rize-Artvin Havalimanı'nda seferler başlayacak.Rize-Artvin Havalimanı için Rizelilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Rize'nin Pazar ilçesi sakinleri, ilçelerinin hemen yanında yapılan havalimanının hizmete girmesini dört gözle bekliyor. Havalimanı sayesinde hem Rize'nin hem de ilçelerinin öneminin daha da artacağını kaydeden ilçe sakinlerinden Hızır Şükrü Doğanay, "Her şeyden önce şehrimiz turizmi kazanacak. Ulaşım kolaylaşacak. İnsanlarımız daha huzurlu, daha rahat seyahat edecek. Bizim için gerçek bayram cumartesi günü olacak" dedi. Bu arada dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Rize-Artvin Havalimanı, Pasaport Kanunu gereğince uluslararası girişçıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.