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Giriş Tarihi: 13.5.2022 18:53

Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk anısına şehit ve gazi ailelerine gezi

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk anısına şehit ve gazi ailelerine gezi

Mardin Derik Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Mardin'in Derik ilçesinde 8 ay içerisinde yaptığı çalışmalarla hem kısa sürede ilçe halkının takdirini topladı hem de Şehit Kaymakam Safitürk'ün anısına şehit ve gazi yakınlarına Trabzon gezisi düzenledi.

Mardin'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına gazi ve şehit ailelerinin çocuklarına yönelik Trabzon gezisi düzenlendi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın destekleriyle Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen etkinlikte, Trabzon'a hareket eden çocuklar, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret edecek, Trabzonspor'un kupa töreni izlenecek.

Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kandemir, Derik'ten Trabzon'a gönül köprülerinin, doğudan batıya bütün il ve ilçelere örnek teşkil edeceğine inandığını belirtti.

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Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk anısına şehit ve gazi ailelerine gezi
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