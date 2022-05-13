Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD’nin YPG’ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Kabullenmemiz mümkün değil

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

BAE DEVLET BAŞKANI'NIN VEFATI

"BAE lideri El Nahyan'ın uzun süredir bir rahatsızlığı vardı bugün de rahmeti rahmana kavuştu Allah rahmet eylesin. Taziye için BAE'ye gireceğim.

İSVEÇ'İN NATO ÇIKIŞI

Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye tavrı biliyorsunuz bunu istemiyoruz. İskandinav ülkeleri malesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Oraların daha ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bundan dolayı buna olumlu bakmamız mümkün değil.

MİÇOTAKİS-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapar bilğemiyorum. Tabi Miçotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı konu. Dolayısıyla her şeyi görüp biz de tavrımızı ortaya koyarız.

ABD'NİN YPG'YE YAPTIRIM MUAFİYETİ

Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. Zaten ABD maalesef son dönemlerde gelen yönetim hepsi PKK terör örgütüne karşı, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi desteği vermişlerdir. TIR'larla destek vermişlerdir.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu tabi havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ileriye devam edecektir. Bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu tüm bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı doğru atın.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Gerek sayın Putin ile sayın Zelenskiy ile görüşmelerimde bu işi durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşın iyisi olmaz tasvibi mümkün değil. İnsanlar ölüyor işin maddi manevi zararı ortada. Bundan sonraki görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz."

Cuma namazını burada kılan Başkan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe da eşlik etti.