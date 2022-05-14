AK Parti’den öğrenci affı müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim-öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize öğrenci affıyla eğitim-öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkânı getiren bir çalışmayı başlattık" açıklamasında bulundu. Çalışmanın detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Akbaşoğlu, haziran ayı itibarıyla yasa teklifini oluşturup TBMM gündemine getireceğiz. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine bu haklarını kullanabilme imkânını getiren bir yasal düzenlemeyi temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ediyoruz" diye konuştu. Öte yandan bir dizi etkinlik ve ziyaret için Eskişehir'de bulunan Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, "Öğrenci affı konusundaki yetki Meclis'te. YÖK, Türkiye'de yükseköğretim alanı içine giren, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda duyarsız kalamaz. Bu konudaki bilgisini, tecrübesini ve görgüsünü mutlaka paylaşır. Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar. Öğrenci affı konusunda alışılmış yöntemlerin ötesinde öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin içinde bulunduğu eğitim-öğretim düzeyini dikkate alarak çalışma yapacaktır" dedi.