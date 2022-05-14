Canan Kaftancıoğlu için verilen hapis kararını avukatlar değerlendirdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçu dolayısıyla verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onarken, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası da 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onadı.
Daire ayrıca, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezalarını da bozdu.
Avukatlar, Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezayı SABAH'a yorumladı:
Avukat Rezan Epözdemir: TCK'nın 53'üncü maddesi gereğince güvenlik tedbiri olarak kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkumiyet kararının sonucu olarak vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi ve denetçisi olmaktan yoksun bırakılıyor.
Avukat Selçuk Kar: Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçunun da arasında olduğu 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmış olması sebebiyle, siyasi parti yöneticiliği sona erecek ve bu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar da bu haktan yoksun kalmaya devam edecek.
Avukat Abdullah Kıştin: 15 Nisan 2012'deki son infaz düzenlemesine göre cezaevinde bir mahkum gibi yatmayacak. Sadece denetimli serbestlik işlemleri tamamlanarak şartlı tahliye ile salıverilecektir. Dolayısıyla cezasını dışarda geçirecektir. Ayrıca hakkında bu işlemlerin yapılması için yakalama kararı çıkarılmayacak bizzat infaz savcılığı tarafından bu işlemlerin yürütülmesi için davetiye gönderilecektir kendisine. Kaftancıoğlu sadece infaz süresi boyunca siyasi haklardan mahrum bırakılacaktır. Yani ömür boyu bir yasaklılık söz konusu olamayacak. Bu sebeple infaz süresi boyunca il başkanlığı ve veya başka bir siyasi görevi üstlenemeyecektir.