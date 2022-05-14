Canan Kaftancıoğlu için verilen hapis kararını avukatlar değerlendirdi

Avukat Abdullah Kıştin: 15 Nisan 2012'deki son infaz düzenlemesine göre cezaevinde bir mahkum gibi yatmayacak. Sadece denetimli serbestlik işlemleri tamamlanarak şartlı tahliye ile salıverilecektir. Dolayısıyla cezasını dışarda geçirecektir. Ayrıca hakkında bu işlemlerin yapılması için yakalama kararı çıkarılmayacak bizzat infaz savcılığı tarafından bu işlemlerin yürütülmesi için davetiye gönderilecektir kendisine. Kaftancıoğlu sadece infaz süresi boyunca siyasi haklardan mahrum bırakılacaktır. Yani ömür boyu bir yasaklılık söz konusu olamayacak. Bu sebeple infaz süresi boyunca il başkanlığı ve veya başka bir siyasi görevi üstlenemeyecektir.