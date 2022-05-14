Haberler Gündem Haberleri Canan Kaftancıoğlu için verilen hapis kararını avukatlar değerlendirdi
Giriş Tarihi: 14.5.2022 11:57 Son Güncelleme: 14.5.2022 12:04

Canan Kaftancıoğlu için verilen hapis kararını avukatlar değerlendirdi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Canan Kaftancıoğlu için verilen hapis kararını avukatlar değerlendirdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı hapis cezasının onamasını avukatlar SABAH'a değerlendirdi. Ortak görüş; Kaftancıoğlu'nun bir mahkum gibi cezaevinde yatmayacağını ancak infaz süresi boyunca siyasi haklardan mahrum bırakılacağı oldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçu dolayısıyla verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onarken, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası da 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onadı.

Daire ayrıca, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezalarını da bozdu.

Avukatlar, Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezayı SABAH'a yorumladı:

Avukat Rezan Epözdemir: TCK'nın 53'üncü maddesi gereğince güvenlik tedbiri olarak kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkumiyet kararının sonucu olarak vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi ve denetçisi olmaktan yoksun bırakılıyor.

Kaftancıoğlu'nun da siyasi parti yöneticiliği sona erecek, bundan yoksun bırakılacak. Bu durum hapis cezasının infazı tamamlanıncaya devam edecek. İnfaz süresi bitince de bu haklarını yeniden kazanabilecek

Avukat Selçuk Kar: Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçunun da arasında olduğu 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmış olması sebebiyle, siyasi parti yöneticiliği sona erecek ve bu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar da bu haktan yoksun kalmaya devam edecek.

Avukat Abdullah Kıştin: 15 Nisan 2012'deki son infaz düzenlemesine göre cezaevinde bir mahkum gibi yatmayacak. Sadece denetimli serbestlik işlemleri tamamlanarak şartlı tahliye ile salıverilecektir. Dolayısıyla cezasını dışarda geçirecektir. Ayrıca hakkında bu işlemlerin yapılması için yakalama kararı çıkarılmayacak bizzat infaz savcılığı tarafından bu işlemlerin yürütülmesi için davetiye gönderilecektir kendisine. Kaftancıoğlu sadece infaz süresi boyunca siyasi haklardan mahrum bırakılacaktır. Yani ömür boyu bir yasaklılık söz konusu olamayacak. Bu sebeple infaz süresi boyunca il başkanlığı ve veya başka bir siyasi görevi üstlenemeyecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Canan Kaftancıoğlu için verilen hapis kararını avukatlar değerlendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA