Deprem Uzmanı Hasan Sözbilir’den Ege için korkutan uyarı: O faylar 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir

EGE İÇİN KORKUTAN UYARI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "Bu bölgede tarihsel deprem kataloglarındaki bilgilere göre 4 Nisan 1881 tarihinde 7.3 büyüklüğüne varan bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremde Sakız Adası ile Çeşme ve Alaçatı yerleşimleri 9 şiddetinde sarsılmıştır. Çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmıştır. Binaların önemli bir bölümü yıkılmış, geri kalanlar ise hasar görmüştür. Gerek Sakız Adasında gerekse Çeşme yarımadasında çok sayıda can ve mal kaybına neden olmuş ayrıca tsunami yaşanmıştır" dedi.