Kocaeli’de 47 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli genelinde yapılan çalışmalar sonucu, ülkemize yasa dışı yollar ile girmiş oldukları tespit edilen Afganistan, Özbekistan, Irak, Ürdün ve Azerbaycan uyruklu 47 yabancı uyruklu göçmenin, yakalanarak sınır dışı edildiği ifade edildi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Kocaeli Valiliği konu ile ilgili yapmış olduğu yazılı açıklamasında" Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında, güvenlik güçlerimizce bölge illerimiz ve Kocaeli'nde yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 41 Afganistan, 2 Özbekistan, 1 Irak, 1 Ürdün ve 2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere 47 yabancı 13 Mayıs 2022 tarihinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri tarafından sınır dışı edilmiştir."