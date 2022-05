Fuat Oktay: Kızılay’ı güçlendirmek için üzerimize düşeni yapacağız

Türk Kızılay'ın, 103'üncü Olağan Genel Kurulu, Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Genel kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Birleşmiş Milletler temsilcileri, diplomatik temsilciler ve 81 ilden Kızılay delegeleri katıldı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, gayretlerinin insanlığın onurunu korumak için olduğunu vurgulayarak, "Her geçen gün ızdırabın arttığı, yoksulluğun arttığı, beklemediğimiz durumları gördüğümüz bu dünyada bizler 'insanlık ölmedi' demek için kürsel dünyanın sesi olmak için varız. Nerede ızdırap varsa dünyada onların yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



'ÜLKEMIZIN KAN IHTIYACININ YÜZDE 90'INI KARŞILAMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk milletinin yardımseverliğini temsil eden kırmızı hilalin, bir asrı aşkın süredir cephelerde, afet alanlarında ve mazlum coğrafyalarda dalgalandığını söyledi. Oktay, Kızılay gönüllüleri ve çalışanlarının, bu köklü kuruluşu bir iyilik hareketine dönüştürdüğüne dikkat çekerek, "Türk Kızılay, özellikle geçtiğimiz 10 yılda kapasitesini artırmış, faaliyet alanlarını genişletmiş ve dijital dönüşüme uyum sağlamıştır. Sadece geçtiğimiz yıl 15 milyondan fazla insanımıza Kızılay eliyle sosyal yardım ulaştırılmış, bu yardımların toplam tutarı 600 milyon lirayı aşmıştır. Ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90'ı Kızılay vasıtasıyla karşılanmıştır. Kızılay yine geçtiğimiz yıl 51 ülkede 8,5 milyon kişiye milletimizin yardım elini uzatmıştır. İlik nakli ve kök hücre tedavisi alanında Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen TÜRKÖK projesi ile 3 bin 900 hastaya umut olmuş, hayat vermiştir. Bunların yanı sıra Kızılay, afet müdahale ve afet lojistik sistemleri ile dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahiptir. İşleyiş süreçlerini e-Kızılay sistemiyle dijitalleştirmiş olması ve evraksız muhaberat, temassız bağış gibi uygulamaları sistemine entegre etmesi, hız ve şeffaflık açısından takdire şayandır. Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz gibi yapılarla teşkilat yapısını genişletmiş, güçlendirmiştir. Kızılay kültürünün yeni nesillere aktarılması ve gönüllü gençlerin Kızılay yapısının içinde yer alıp proje üretiyor olması, yarınlar açısından umut vericidir. 103'üncü dönemde oluşacak yeni yönetimin hem kurumsal hem de beşeri yapıyı daha da geliştirerek daha nice gönüle gireceğine yürekten inanıyorum" dedi.



'150'Yİ AŞKIN ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR'

Oktay, Türk Kızılay, dünyadaki benzer kuruluşlardan tarafsızlığı; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin 150'yi aşkın ülkede faaliyet göstermesi ile ayrışmakta olduğunu kaydederek şöyle konuştu:



"Geçmişte Kıbrıs'ta, Körfez Savaşı'nda ya da Bulgaristan'dan ülkemize gerçekleşen göç sürecinde nasıl yardıma koştuysa, Suriye krizinde de öyle cansiperane şekilde yaraları sarmıştır. Türk Kızılay'ı bugün de acı bir insanlık trajedisi yaşanan Ukrayna'da masum sivillerin yardımına koşmaktadır. Çatışma bölgelerinde ve savaş cephelerinde yine hilal-i ahmer, insanlığa umut olmaktadır. Ukrayna'daki savaş mağdurlarına beslenme, barınma, giyim, sağlık ve hijyen yardımlarını karayoluyla ulaştırmayı sürdürüyoruz. Ayrıca Ukrayna'dan gelen vatandaşlarımızı karşılama ve yönlendirme görevini yine Kızılay üstlenmiş durumda. Kızılay gibi yüksek organizasyonel kabiliyete ve donanıma sahip marka kuruluşlara sahip olmamız güçlü ve iddia sahibi bir devlet olmamızın sonucudur. Ukrayna krizindeki tutumumuz, ülkemizin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan yaklaşımının bir örneğidir."



'KIZILAY MASUM SİVİLLERİN YANINDADIR'

Fuat Oktay, Ukrayna ve Rusya asında başlayan çatışmalara son verebilmek için yoğun bir diplomatik gayret gösterildiğini bildirerek şöyle konuştu:

"Mart ayında Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının ülkemizde bir araya gelmelerini temin etmiş olmamız kayda değer bir gelişmedir. İzleyen günlerde yüz yüze müzakerelerini sürdürebilmeleri amacıyla taraflara İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Bu görüşmeler vesilesiyle taraflar arası iletişimde somut ilerlemeler kaydedildi. Her iki tarafın da güven duyduğu ülke olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Sivillerin hedef alındığı görüntüler yüreklerimizi dağlasa da umudumuza gölge düşürmüyoruz. İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi, yaşanan dramın sona ermesi yönünde en büyük arzumuzdur. İstanbul görüşmelerinin somut neticelerle ilerlemesi, bölgede her anlamda istikrarın faydasına olacaktır. Evet, Türk Kızılay ilk andan itibaren bölgede, masum sivillerin yanındadır; ancak dileğimiz bu çabalara gerek kalmadan acının, yıkımın ve gözyaşının son bulmasıdır. İnşallah çözüm yönündeki gayretlerimizin de yardımıyla bu gerilim sona erdiğinde savaş mağdurlarının akıllarında kalan, kalplerde umudu yeşerten kırmızı hilal, Türk Kızılay olacaktır."



'KIZILAY'I GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Oktay , Kızılay'ın sayısı 200 bine yaklaşan gönüllü sayısının kat be kat artarak çoğalması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Biz hükümet olarak yeni işbirlikleri ve projelerle, Kızılay'ın operasyonel kabiliyetini artırmak ve teşkilatını güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu güzide kuruluşumuz, gönüllülerin ve bağışçıların da desteğiyle çok daha iyi noktalara gelecektir. Genel Kurul vesilesiyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızı Kızılay gönüllüsü ve Kızılay bağışçısı olmaya davet ediyorum. 'Türkiye'nin gururu, insanlığın umudu' Türk Kızılay, milletimizin teveccühüyle güçlenecektir. 103'üncü genel kurulla başlayan yeni dönemde faaliyetlere daha sıkı sıkıya sarılacağınıza, koordinasyon ve işbirliğini daha da güçlendireceğinize yürekten inanıyorum. Gönüllülük anlayışını profesyonel insani yardım ruhuyla besleyerek alanınızda dünyada 1 numara olarak anılmaya devam edeceksiniz."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL KIZILAY YELEĞİ

Konuşmaların ardından, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladıkları yangın ve sel felaketlerinde çalışan gönüllülerin isimlerinin bulunduğu Kızılay yeleğini Fuat Oktay'a takdim etti.