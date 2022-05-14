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Giriş Tarihi: 15.5.2022 00:25 Son Güncelleme: 15.5.2022 00:58

Furkan-PKK koyun koyuna! Kirli işbirliği gözler önüne serildi...

Furkan-PKK koyun koyuna! Kirli işbirliği gözler önüne serildi...

Adam kaçırma, gasp ve zorla senet imzalattırma suçlarından tutuklanan Furkancıların elebaşı Alparslan Kuytul'un provokatör eşi Semra Kuytul, Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi'ndeki kocasını ziyaret etmek için bugün Van'a gitti. Yarın Ağrı'ya hareket edecek olan Semra Kuytul, bu geceyi Van'da PKK'lı Melik Çetin'in evinde geçiriyor.

Akşam saatlerinde Van Havalimanı'na gelen Semra Kuytul'u karşılayan isim, Furkancılar ile PKK arasındaki işbirliğini gözler önüne serdi. Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan kocası Alparslan Kuytul'u ziyaret etmek için bugün akşam saatlerinde Van'a gelen Semra Kuytul'u KHK ile görevinden ihraç edilen ve PKK propagandası yapma suçundan yargılanan Melik Çetin karşıladı.

SEMRA KUYTUL, MELİK ÇETİN'İN EVİNDE

Kocası Alparslan Kuytul'un provokatif sokak eylemlerinde ön saflarda olan ve yetiştirdiği kadın militanların polislere saldırılarını organize eden Semra Kuytul, sık sık FETÖ ve PKK kanallarına röportaj vermesi ile gündeme gelmişti.

Semra Kuytul'u Van Havalimanı'nda karşılayan Metin Çetin, görevden alınan ve tutuklanan Erciş Eski Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in kocası…

İçişleri Bakanlığı'nca 2019'da görevden uzaklaştırılan Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

FURKAN-PKK İLİŞKİSİ NETLEŞTİ

Daha önce defalarca Türk ordusunun PKK terör örgütüne karşı yaptığı operasyonları eleştiren ve Türk ordusunu katliam yapmakla suçlayan Alparslan Kuytul, HDP'nin özyönetim taleplerine de sıcak baktığını ifade etmişti.

Semra Kuytul'un Van'da otel yerine Melik Çetin'in evinde konaklaması başta kendisini karşılayan Furkancı militanlar olmak üzere herkesi şaşkınlığa uğrattı.

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Furkan-PKK koyun koyuna! Kirli işbirliği gözler önüne serildi...
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