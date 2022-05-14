İşte HSK’nın ihraç ettiği 11 Hakim ve Savcının isimleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. 4 gün süren Genel Kurul toplantısında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü.

11 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda toplam 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

İŞTE O İSİMLER

Süleyman ENES BUDAK - İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

Melih Mustafa ŞAHİN - Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Esengül TAŞKIN ATAHAN - Kırklareli eski hâlen İstanbul Anadolu Hâkimi

Halime Mehtap GÜNDÜZ - Bitlis Hâkimi

Ahmet Burhaneddin ATAHAN - Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Faruk KARAHAN - Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Burak KILINÇER - Siirt Hâkimi

İsmail ÇELİK - Kahramanmaraş Hâkimi

Hasan KÖSE - Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı

Cihat KURT - Milas Cumhuriyet Savcısı

Mehmet AKBAŞ - Savur Cumhuriyet Savcısı

Yusuf ATÇEKEN - Afyonkarahisar Hâkimi