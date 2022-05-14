Haberler Gündem Haberleri İşte HSK’nın ihraç ettiği 11 Hakim ve Savcının isimleri
Giriş Tarihi: 14.5.2022 13:17

İşte HSK’nın ihraç ettiği 11 Hakim ve Savcının isimleri

İLKER TURAK İLKER TURAK
İşte HSK’nın ihraç ettiği 11 Hakim ve Savcının isimleri

17-25 Aralık kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda en etkin, hızlı ve kararlı şekilde harekete geçen kurumların başında gelen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 11 yargı mensubunu meslekten ihraç etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. 4 gün süren Genel Kurul toplantısında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü.

11 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLDİ
Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda toplam 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

İŞTE O İSİMLER

Süleyman ENES BUDAK - İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

Melih Mustafa ŞAHİN - Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Esengül TAŞKIN ATAHAN - Kırklareli eski hâlen İstanbul Anadolu Hâkimi

Halime Mehtap GÜNDÜZ - Bitlis Hâkimi

Ahmet Burhaneddin ATAHAN - Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Faruk KARAHAN - Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Burak KILINÇER - Siirt Hâkimi

İsmail ÇELİK - Kahramanmaraş Hâkimi

Hasan KÖSE - Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı

Cihat KURT - Milas Cumhuriyet Savcısı

Mehmet AKBAŞ - Savur Cumhuriyet Savcısı

Yusuf ATÇEKEN - Afyonkarahisar Hâkimi

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İşte HSK’nın ihraç ettiği 11 Hakim ve Savcının isimleri
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