Bakan Murat Kurum ’İstanbul’a nefes aldıracak’ diyerek duyurdu: Türkiye’nin en büyüğü olacak!

"#85MilyonunBahçesi" etiketini kullanan Kurum paylaşımını, "İstanbul #85MilyonunBahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz." şeklinde sonlandırdı.