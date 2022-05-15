İsveç’in terör dosyası kabarık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına olumlu bakmadığın belirtti. Türkiye'nin aktif mücadele yürüttüğü terör örgütlerine açıkça destek veren İsveç'in NATO üyeliği Ankara tarafından reddediliyor. Diplomatik kaynaklar, "ifade özgürlüğü" bahanesiyle terör örgütlerine aleni şekilde verilen desteğin kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. YPG'ye şimdiye kadar İsveç'ten 210 milyon dolarlık destek aktarıldığı belirtiliyor.İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde liderliğindeki heyetin terör örgütü YPG temsilcileriyle görüşmeleri sonucu 2023 yılında terör örgütüne 376 milyon dolar destek verilmesi kararlaştırıldı. İsveçli bakan gizleme gereği dahi duymadan sosyal medya hesabından ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü açıklamasında bulundu. İsveç Savunma Bakanı Hultqvist de "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre işbirliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız" ifadesini kullandı. İsveç parlamentosunda ayrıca PKK ile bağlantılı 6 milletvekili bulunuyor.İsveç, terör örgütü PKK ve uzantılarının yanı sıra terör örgütü FETÖ'ye de destek sunuyor. İsveç, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan çok sayıda FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni verdi. FETÖ'cü Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi firari Abdullah Bozkurt, İsveç'ten yaptığı yayımlarla manipülasyonlarını sürdürüyor. İsveç kaynaklı haberlere göre 2015'te 253, 2016'da 738, 2017'de 872, 2018'de 493 FETÖ'cü ülkeden sığınma ve çalışma izni istedi. İsveç kanunlarına göre, devamlı çalışma izni alan kişiler 5 yıl sonra İsveç vatandaşı olabiliyor. Göçmen Dairesi yetkilileri de Türkiye'de hapse girme olasılığı olan FETÖ'cülerin iltica taleplerinin kabul edildiği şeklinde açıklamalar yaptı.