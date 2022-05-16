AK Parti her zaman yanınızda olmaya devam edecek

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle Başakşehir Şamlar Ormanı'nda piknik organizasyonu düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkinliğe telefonla bağlanarak vatandaşlara sürpriz yaptı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcı İsmail Ergüneş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Etkinlik çerçevesinde misafirleri eğlendirmek için yöresel oyun havaları çalındı.Başkan Erdoğan telefonda engelli vatandaşlar ve ailelerine "Rabbimden sıhhat, afiyet içerisinde bir hayat sürmenizi diliyorum. AK Parti her zaman yanınızda hep yanınızda da olmaya devam edecek" sözleriyle seslendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada "39 ilçemizden gelen engeli vatandaşlarımız ve aileleriyle birlikte gönül birlikteliği oluşturduk. Kardeşlerimiz çok mutlu. Biz AK Parti iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizle gönül gönülle bir yolculuk yapıyoruz" dedi.