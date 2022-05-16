Kuytul’un eşini PKK’lılar karşıladı

ADAMkaçırma, gasp ve zorla senet imzalattırma iddiasıyla tutuklanan Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşini ziyaret etmek için Van'a gitti. Van Havalimanı'na gelen Semra Kuytul'u, terör örgütü PKK ile bağlantıları nedeniyle kamu görevinden atılan Melik Çetin'in karşıladığı ve evinde misafir ettiği ortaya çıktı. Çetin'in, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Zabıta Memuru iken "Terör Örgütü Propagandası" suçundan adli işlem gördüğü ve KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı öğrenildi. Çetin'in eşi Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin de 2019'da görevden uzaklaştırılmış, PKK'ya üye olmak suçundan, 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.