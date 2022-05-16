Sevinç ve gurur bir arada ilk uçuşlar başladı

Rize'de 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılan Türkiye'nin 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olarak tarihe adını kazıyan Rize- Artvin Havalimanı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin katıldığı program ile açıldı. Bu açılışın ardından dün tarifeli uçuşlar da başladı. Dün havalimanına 15'i ticari 50 uçak inip kalktı. 2 bin 52 yolcunun kullandığı havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçak gerçekleştirdi. İniş kodundaki 2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize'nin plaka kodu "53" ile Artvin'in plaka kodu "8" şeklinde oldu.Havalimanını kullanan yolcularından Fatih Sultan Saruhan "10 yıl öncesine kadar 'Rize'ye havalimanı olsa ne güzel olurdu' derdik. Ama bu sadece hayaldi. Hatta başkalarının yanında dediğimiz zaman bize, 'buralarda havalimanı mı olur? Her taraf dağ, devlet denizi mi dolduracak?' diye gülerlerdi. Ama o deniz dolduruldu, havalimanı oldu. Hayallerimiz gerçek oldu. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Rizeli hemşerilerimiz şu anda bu gururu yaşıyor. Bende bu gururu yaşayabilmek için biletimi alıp, arkamdaki uçakla Rize'ye geldim. Zaten memleketim burnumda tütüyordu. Sebep olanlardan rabbim razı olsun" dedi.Fatma Aslan ise "İstanbul'da yaşıyoruz. Memleketimizi çok özlemiştik. Cumhurbaşkanımız açılışı yapınca, bizde hazır havalimanımınız açıldı bu gururu ilk yaşayanlardan olalım dedik. Çok şükür Rize'ye ulaştık. Artık memleketimde bir havalimanı olduğu için gurur duyuyorum. Allah Erdoğan'dan razı olsun" şeklinde konuştu.Selda Demir de, "Harika ötesi bir proje. Eskiden Rize'de böyle bir havalimanı hayal bile edemezdik. Ama şu anda biz gururumuzu yaşıyoruz. Artık uçağa binmek için başka illere gitmemize gerek kalmadı. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah kaza bela göstermeden vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.DÜNYADA deniz dolgusu üzerine şimdiye kadar 5 tane havalimanı inşa edildi. Deniz dolgusu üzerinde Güney Kore, Japonya ve Hong Kong 1'er havalimanı inşa ederken, Türkiye'de bu sayı 14 Mayıs 2022 itibariyle 2 oldu. Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Rize-Artvin Havalimanı da dolgu tekniği ile tamamlanmış oldu. Böylece tüm dünyada deniz dolgusu üzerine inşa edilen 5 projeden 2'sine Türkiye ev sahipliği yapmış oldu.TERMINAL binası içine Çay Müzesi inşa edilen havalimanında, hava trafik kontrol kulesi ince belli çay bardağı, havalimanı girişi de çay yaprağı şeklinde yapıldı.