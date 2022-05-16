Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olacak

Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili resmî sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. 2053 vizyonunun en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya, Türkiye'yi yeşillendirmeye devam edeceklerini belirten Kurum, millet bahçesinin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleye güç katacağını vurguladı.Kurum, bahçenin, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacağını ifade etti. Kurum, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesinin, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceğini, kente nefes aldıracağını vurguladı. Paylaşımında, "#85Milyonun- Bahçesi" etiketini kullanan Kurum, şunları kaydetti: "İstanbul daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz."