Veli Ağbaba yalanıyla CHP’li vekilleri de trolledi

Dünyanın 5. deniz üzerindeki havalimanı Rize-Artvin Havalimanı önceki gün açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev uçakla ilk inişi yapan isimler oldu. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip ve 3 milyon metrekare alana yapılan dev eserin açılışı sonrasında CHP'li kimi isimler algı operasyonuna girişti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yaparak algı operasyonu başlattı. Ağbaba sosyal medyadan "Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu garantisiyle açıldı. Erdoğan ise 'Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor' demeye başladı. Sadece Rize Artvin'de değil, Çanakkale'de köprü de tabiricaizse boş duruyor. Bu projeye en çok 5'li çete sevindi. Gelsin bedava paralar" ifadelerini kullandı.Ağbaba'nın attığı mesajı gören CHP'li vekiller de hemen klavyeye sarılarak yalanın üzerine atladı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından, "Yıllık 3 milyon yolcu garantili olarak işletmeye açılan Rize- Artvin Havalimanı'na İstanbul- Rize gidiş dönüş bileti sadece 1.327 liracık! Garanti edilen yolcu sayısı tutmazsa aradaki fark milletin cebinden çıkacak" dedi.Genel Cerrahi Uzmanı Turhan Çömez de "Rize-Artvin Havalimanı'na yıllık 3 milyon yolcu garantisi verilmiş. İç hatlardaki uçaklar genellikle 120 kişilik ve doluluk oranı %70. Yani günde 98 uçak ineceği hesaplanmış. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?" ifadelerine yer verdi.ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ortaya attığı, diğer CHP'li isimlerin hızla paylaştığı o yalan balonunu ise çok geçmeden patlattı. Karaismailoğlu Rize-Artvin Havalimanı'nın yolcu garantisi olmadığını belirterek, "Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim?" diyerek Veli Ağbaba üzerinden tepkisini dile getirdi.