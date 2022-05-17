15 hakim ve savcıya FETÖ ihracı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. 4 gün süren Genel Kurul toplantısında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü.

15 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda toplam 15 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE O İSİMLER

Süleyman ENES BUDAK - İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

Melih Mustafa ŞAHİN - Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Esengül TAŞKIN ATAHAN - Kırklareli eski hâlen İstanbul Anadolu Hâkimi

Halime Mehtap GÜNDÜZ - Bitlis Hâkimi

Ahmet Burhaneddin ATAHAN - Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Özlem ALBAYRAK – Ayvalık Hakimi

Hüseyin ÇOMRUK – Hatay Hakimi

Çimen KARADAĞ - Nurdağı Cumhuriyet Savcısı

Faruk KARAHAN - Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Burak KILINÇER - Siirt Hâkimi

İsmail ÇELİK - Kahramanmaraş Hâkimi

Hasan KÖSE - Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı

Cihat KURT - Milas Cumhuriyet Savcısı

Mehmet AKBAŞ - Savur Cumhuriyet Savcısı

Yusuf ATÇEKEN - Afyonkarahisar Hâkimi

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir HSK kararında ise daha önce meslekten çıkarılan 10 hakim ve savcının, yeniden inceleme taleplerinin esastan reddedildiği yer aldı.

YARGIDAKİ TEMİZLİĞİN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Diğer yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Teftiş Kurulu Başkanlığında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen çok sayıda yargı mensubunun dosyalarının inceleme ve soruşturmasının yüzde 95 oranında tamamlandığı öğrenildi. FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraç edilebilmeleri için Birinci ve İkinci Daireden oluşan 13 üyenin 7'sinin oyu yeterli oluyor.