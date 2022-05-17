15 hakim ve savcıya FETÖ ihracı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. 4 gün süren Genel Kurul toplantısında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü.
15 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLDİ
Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda toplam 15 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İŞTE O İSİMLER
Süleyman ENES BUDAK - İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Melih Mustafa ŞAHİN - Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Esengül TAŞKIN ATAHAN - Kırklareli eski hâlen İstanbul Anadolu Hâkimi
Halime Mehtap GÜNDÜZ - Bitlis Hâkimi
Ahmet Burhaneddin ATAHAN - Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Özlem ALBAYRAK – Ayvalık Hakimi
Hüseyin ÇOMRUK – Hatay Hakimi
Çimen KARADAĞ - Nurdağı Cumhuriyet Savcısı
Faruk KARAHAN - Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Burak KILINÇER - Siirt Hâkimi
İsmail ÇELİK - Kahramanmaraş Hâkimi
Hasan KÖSE - Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı
Cihat KURT - Milas Cumhuriyet Savcısı
Mehmet AKBAŞ - Savur Cumhuriyet Savcısı
Yusuf ATÇEKEN - Afyonkarahisar Hâkimi
Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir HSK kararında ise daha önce meslekten çıkarılan 10 hakim ve savcının, yeniden inceleme taleplerinin esastan reddedildiği yer aldı.
YARGIDAKİ TEMİZLİĞİN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI
Diğer yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Teftiş Kurulu Başkanlığında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen çok sayıda yargı mensubunun dosyalarının inceleme ve soruşturmasının yüzde 95 oranında tamamlandığı öğrenildi. FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraç edilebilmeleri için Birinci ve İkinci Daireden oluşan 13 üyenin 7'sinin oyu yeterli oluyor.