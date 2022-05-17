AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın

'İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK BİR ÇEVRE PROJESİDİR'

Projenin İstanbul'a nefes aldıracak muhteşem bir çevre projesi olduğuna vurgu yapan Kabaktepe, "Biz millet bahçesi yapmaktan bahsediyoruz, bunu doğa düşmanlığı olarak açıklıyorlar. Şimdi soruyorum, 3 yılda CHP'li İBB yönetimi park, peyzaj ve yeşil alan noktasında ne yapmış, AK Parti ne yapmış? Şimdi eğer bir düşmanlıktan bahsedeceksek iktidarda olduğunuz yerlerde icraatlarınızla söylemlerinizin örtüşmesi lazım. Atatürk Havalimanı'na bir sanayi tesisi, rezidans projesi, beton yığını yapmaktan bahsetmiyoruz, millet bahçesinden bahsediyoruz. Havalimanı çevresi rezidans olmasın diyorlar millet bahçesi yapacağız diyoruz ona da karşı çıkıyorlar. Oraya millet bahçesi yapılacak, doğaya saygıdır. Atatürk Havalimanı devam edecek, bu da oranın işlevselliğine saygıdır. Doğa düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı gibi sıfatları başkalarının üzerine atmasınlar. Zira tüm bunlar, malum kişilerin has özelliğidir.

'KENDİSİNE HAKARETTEN 40'IN ÜZERİNDE DAVA AÇMIŞ'

Kaftancıoğlu'na verilen cezaya ilişkin yöneltilen soruya da cevap veren Kabaktepe, "Kaftancıoğlu'na verilen cezanın 3 boyutu var. Siyasal etik boyutu, hukuk boyutu ve siyaset boyutu. Siyasal etik olarak kullanılan o cümleleri, atılan o tweetleri size okuyamam ama çıktı olarak verebilirim. Bu cümleleri kullanan birisinin hakaretten dolayı yargılanmasına kimsenin karşı çıktığını düşünmüyorum. Kişisel hakaret var, devlete hakaret var, devlet yetkililerine hakaret var. Bir de şu var. Duyduğuma göre Canan hanım, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlerden dolayı 40'ın üzerinde dava açmış. Kendisi için yazılanlar, kendisinin yaptığı hakaretler kadar bile değil. O kadar ağırını görmedim. Ceza davaları da tazminat davaları da var. O vatandaşlarımız siyasetçi değil. Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir insanın kendisine, annesine, bu toplumun ahlakıyla bağdaşmayacak bir üslupla üstelik bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız. Bir değil, iki değil 40'ın üzerinde bu şekilde dava açmış." ifadelerini kullandı.