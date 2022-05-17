AK Parti’li Dağ’dan CHP’ye Atatürk Havalimanı yanıtı: 2 bin palmiyenin hesabını sorun!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Atatürk Havalimanı'na yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP provokasyon çalışmasına şimdi de Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi konusunda devam etmektedir. CHP Genel Başkanı 2018 yılında 'Millet Bahçesi bizim projemizdir' demiştir. Bu açıklama Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması hususunda kendilerinin de bir düşüncesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün ise takınılan tavır tamamen çelişkilidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde dozunu artırmaya çalıştığı ama beceremediği kaos sevdalısı politikaların devamı niteliğindedir. Kemal Bey ve ekibi ne yaparsa yapsın İstanbul'un Central Parkı olacak bu proje hayata geçecek, öncelikle İstanbulluların ve tüm milletimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.

"AĞAÇ KESEN BAŞKANLARINIZDAN HESAP SORUN"

İzmir Milletvekili Dağ; "Eğer CHP çevreyi savunan bir irade göstermek istiyor ise İstanbul'da kesilen 112 çınar ağacının, İzmir'de son 3 yılda kesilen 2 bine yakın tescilli Palmiye ağacının, Mudanya'da katledilen yüzlerce zeytin ağacının ve birçok CHP'li belediyenin kestiği ağaçların hesabını kendi belediye başkanlarından sorabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset anlayışına kesinlikle prim vermeyecek ve milletimizin ihtiyaçları için çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

"KENDİNİZİ DAHA KOMİK DURUMA DÜŞÜRMEYİN"

Milletvekili Dağ açıklamasını şöyle sürdürdü: "Maalesef Kemal Bey'in kafası karışık. Kendi iradesiyle hareket etmediği için dün faydalı gördüğü bir işin bugün zararlı olduğunu iddia edebilmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çark politikası kendi örgütünü bile bezdirmiş olacak ki, bugün İstanbul İl Başkanlığının Millet Bahçesi önündeki basın açıklamasına sadece 750 kişi katılmıştır. Bu tablo Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatında bile inandırıcılığı kalmadığının göstergesidir. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrım var; Bir kez olsun hayatınızda doğrunun ve olması gerekenin yanında olunuz. Dikkat çekmek için itiraz etme anlayışınızla kendinizi daha fazla komik duruma düşürmeyin."