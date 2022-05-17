Ankara’nın yeni çiçeği: Haymana Zarif Akyıldızı

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da, Haymana'nın mevcut tarihi kültürel değerlerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok coğrafi ve değeri olduğunu belirterek, "Bu bitki de onlardan biri. Sadece Sındıran mahallemizde yetişiyor. Nadir bir tür. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ve bilim insanlarımızla istişarelerde bulunduk. Öncelikle korunması sonrasında ise tanıtımı için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Tescil ve Coğrafi İşaret başvurularımızın ardından İlçemiz bir marka turizm değeri daha kazanmış olacak" diye konuştu.
"KORUNMASI GEREKEN NADİR BİR TÜRE RASTLADIK"
Prof. Dr. Mecit Vural ise, "Burada keşfettiğimiz tür vahim kategorisinde ele aldığımız bir bitkidir. Yani eğer önlem almazsak, yörede bilgilendirme çalışmalarını eksik tutarsak yakın gelecekte yok olma ihtimali yüksek olan tür grubundadır. Bu bitki yörenin tanıtımına da katkı sağlayacaktır" dedi.
ÇİÇEĞE "HAYMANA ZARİF AKYILDIZI" ADI VERİLDİ
Bitkinin yetiştiği bölgede yapılan incelemelerin ardından, Haymana'nın marka değerlerinden biri olmaya aday çiçek ile ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere hafta içinde Halk Eğitim Merkezi'nde Kaymakam Muhammed Gürbüz ve Belediye Başkan Yardımcısı Enver Yurtdaş'ın katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Toplantıya Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Aygül, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Rıza Doğru, çiçeğin yerini bulan Prof. Dr. Mecit Vural ve Araştırmacı Yazar Dr. Necati Yalçın, Filiz Gök de katıldı..
Toplantıda, yapılacak koruma planı, tanıtım ve eğitim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu, çiçeğin "Haymana Zarif Akyıldızı" adıyla tanıtılması kararlaştırıldı.