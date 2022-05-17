Ankara’nın yeni çiçeği: Haymana Zarif Akyıldızı

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da, Haymana'nın mevcut tarihi kültürel değerlerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok coğrafi ve değeri olduğunu belirterek, "Bu bitki de onlardan biri. Sadece Sındıran mahallemizde yetişiyor. Nadir bir tür. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ve bilim insanlarımızla istişarelerde bulunduk. Öncelikle korunması sonrasında ise tanıtımı için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Tescil ve Coğrafi İşaret başvurularımızın ardından İlçemiz bir marka turizm değeri daha kazanmış olacak" diye konuştu.