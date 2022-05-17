Evlat nöbetindeki annelerden eylemin 1000’inci gününe davet çağrısı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 988 gündür devam ediyor. Anneler, 1000'inci güne davet çağrısı adı altında bir araya geldikleri HDP önünde açıklama yaptı.

Oturma eyleminde yer alan aileler adına oğlu Özkan için 988 gündür nöbet tutan baba Süleyman Aydın açıklama yaptı. Ailelerin yaz, kış, yağmur ve kar demeden gece gündüz evlatları için mücadele ettiğini belirterek, eylemin 1000'inci günü tüm Türkiye'deki duyarlı insanlardan destek beklediklerini söyledi. Bu eylemin sonunda kazanan anneler olacağını anımsatan Aydın, 1000'inci günde ailelerin sesini tüm dünyanın duyması için güçlü bir çağrı yapacaklarını sözlerine ekledi.