Kaymakam Yenisoy'dan Salda Gölü açıklaması: "Algı oluşturuyorlar! Burası bataklık değildir"

Kaymakam Erdem Yenisoy

Doğa koruma politikaları kapsamında Salda Gölü'nün güzelliğinin gelecek nesillere aktarılması konusunda gerekli her türlü önlemin hassasiyetle alındığına dikkati çeken Yenisoy, "Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Salda Gölü şu anda hiç olmadığından daha korunaklı ve daha güzel görünüme sahip. Her geçen gün önlemlerimizi had safhada artırıyoruz." dedi.