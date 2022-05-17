Mağaradan çok sayıda mühimmat çıktı

İçişleri Bakanlığı, Van'da yapılan operasyonda tespit edilen mağarada birçok mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında, 15 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen iç güvenlik operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, mağara içerisinde, 1000 havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, bir AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 mutfak tüpü, bir el telsizi, 180 metre kablo, 6 akü, 3 jeneratör, 22 pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi ve imha edildi.