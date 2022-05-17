Mesleğe dönüş davası açtı Danıştay reddetti

2015 yılında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu 70'in üzerinde FETÖ tutuklusu hakkında toplu tahliye kararı veren İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa Başer, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kamuoyunda 'Kamikaze Hâkim' olarak bilinen Başer, örgüt üyeliği ortada olmasına rağmen, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun ihraç kararının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı. Danıştay 5. Dairesi, Başer'in kullandığı telefon hattıyla 21 Eylül 2014 tarihinden itibaren ByLock sistemine 19 farklı günde 459 sefer giriş yaptığını belirtti. Danıştay 5. Dairesi tetkik hâkimler tarafından hazırlanan dosyada, Mustafa Başer'in FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğunu ve bu nedenle demokratik anayasal düzene sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinin anlaşıldığını vurguladı. HSK'nın verdiği kararlarda hukuka aykırılık görülmediğini belirten 5. Daire üyeleri, Başer'in HSK'nın verdiği ihraç kararına ilişkin başvurusunu reddetti.