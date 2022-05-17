Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki Türk Evi'nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;- (Rusya-Ukrayna savaşı) Dünya barışına önemli katkılarda bulunuyoruz.- Ateşkes için yoğun çabamız var.- Savaşın bedelini Ukrayna halkı ödüyor.- Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için işbirliği yaptık.- Göç yönetimiyle ilgili BM'de bir toplantıya katılacağız. Tecrübelerimizi paylaşacağız.- ABD ile görüş ayrılıklarını, sorunları çözmek istiyoruz.