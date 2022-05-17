Haberler Gündem Haberleri Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
Giriş Tarihi: 18.5.2022 02:20 Son Güncelleme: 18.5.2022 02:27

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz

AA
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York’taki Türk Evi’nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı’nda hitap etti. Bakan Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki Türk Evi'nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

- (Rusya-Ukrayna savaşı) Dünya barışına önemli katkılarda bulunuyoruz.

- Ateşkes için yoğun çabamız var.

- Savaşın bedelini Ukrayna halkı ödüyor.

- Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için işbirliği yaptık.

- Göç yönetimiyle ilgili BM'de bir toplantıya katılacağız. Tecrübelerimizi paylaşacağız.

- ABD ile görüş ayrılıklarını, sorunları çözmek istiyoruz.
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Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
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