Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki Türk Evi'nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
- (Rusya-Ukrayna savaşı) Dünya barışına önemli katkılarda bulunuyoruz.
- Ateşkes için yoğun çabamız var.
- Savaşın bedelini Ukrayna halkı ödüyor.
- Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için işbirliği yaptık.
- Göç yönetimiyle ilgili BM'de bir toplantıya katılacağız. Tecrübelerimizi paylaşacağız.
- ABD ile görüş ayrılıklarını, sorunları çözmek istiyoruz.