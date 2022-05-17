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Giriş Tarihi: 17.5.2022 13:52 Son Güncelleme: 17.5.2022 13:53

Son dakika haberi: Adıyaman Eski HDP İl Başkanı tutuklandı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Son dakika haberi: Adıyaman Eski HDP İl Başkanı tutuklandı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Eski HDP İl Başkanı M.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen M.V'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Adıyaman Sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan zanlının, 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

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Son dakika haberi: Adıyaman Eski HDP İl Başkanı tutuklandı
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