Yazıcıoğlu’nun koruması ’konvoy kazaları’ ile ilgili ifade verecekti! Kamera kayıtları inceleniyor

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Erol Yıldız, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde işe gitmek için Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde 06 KHA 35 plakalı aracına bindi. Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın aküsünün bittiğini ve çalıştıramadığı söylediği öğrenilirken, eniştesi Osman Yıldız, şüpheli bir durum olmadığı, kaza sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.