Bayraktar: Tazminatları burs olarak vereceğiz

Birgün gazetesinin Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı hakkında yalan haber yaptığı, mahkeme kararıyla belgelendi. Gazete ile muhabiri İsmail Arı, "TÜBİTAK'ın T3 Vakfı'na çalıştığı" yönündeki asılsız haberi nedeniyle T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'a 200 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Haluk Bayraktar, "Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz" dedi.