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Giriş Tarihi: 18.5.2022 22:55 Son Güncelleme: 18.5.2022 23:02

Emine Erdoğan övgüler yağdırdı: Her detayında tarihten izler var

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan övgüler yağdırdı: Her detayında tarihten izler var

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her detayında insanlık tarihinden izler var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müzeler Günü nedeniyle Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne geldi. Düzenlenen etkinliğin ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter Hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, müzeyi incelediğini ve çok beğendiğini söyledi.


ÇOK KIYMETLİ BİLGİLER

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya çapında ödüllü, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, zaman yolculuğuna açılan bir kapı. Her detayında insanlık tarihinden izler var. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Omura'dan kazı alanı hakkında çok kıymetli bilgiler edindim"


ANI BAHÇESİ ADETA BİR TUVAL

"Köklü Türk-Japon kültür dostluğunun ülkemizdeki simgesi Mikasanomiya Anı Bahçesi, renkleri ve doğal güzelliğiyle adeta bir tuval. Japon Büyükelçimiz Sayın Kazuhiro Suzuki ile tüm yerel yöneticilerimize kültüre ve tarihe hizmetleri için teşekkür ediyorum."

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Emine Erdoğan övgüler yağdırdı: Her detayında tarihten izler var
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