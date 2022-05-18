Emine Erdoğan övgüler yağdırdı: Her detayında tarihten izler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müzeler Günü nedeniyle Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne geldi. Düzenlenen etkinliğin ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter Hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, müzeyi incelediğini ve çok beğendiğini söyledi.





ÇOK KIYMETLİ BİLGİLER

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya çapında ödüllü, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, zaman yolculuğuna açılan bir kapı. Her detayında insanlık tarihinden izler var. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Omura'dan kazı alanı hakkında çok kıymetli bilgiler edindim"





ANI BAHÇESİ ADETA BİR TUVAL

"Köklü Türk-Japon kültür dostluğunun ülkemizdeki simgesi Mikasanomiya Anı Bahçesi, renkleri ve doğal güzelliğiyle adeta bir tuval. Japon Büyükelçimiz Sayın Kazuhiro Suzuki ile tüm yerel yöneticilerimize kültüre ve tarihe hizmetleri için teşekkür ediyorum."