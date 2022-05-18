Evlat nöbetinde 989. gün: Aile sayısı 290 oldu

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti 989 gündür devam ederken, her geçen gün eyleme katılım da sürüyor.
Şu ana kadar 35 kişinin örgütten kaçarak ailesine kavuşmasına neden olan eyleme bir ailenin daha katılımıyla sayı 290'a yükseldi.
Çalışmak için gittiği İstanbul'da kandırılarak dağa kaçırılan Mehmet Arslan'ın annesi Mahide ve babası Müslüm Arslan, Diyarbakır'daki evlat nöbetine dâhil oldu. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Mahide Arslan, "Mehmet askerlik yaptıktan sonra Şanlıurfa'ya geldi. Sonra İstanbul'a çalışmaya gitti. Kaybolmadan önce eve geldi. Cep telefonunu bırakıp ortadan kayboldu. Üç yıldır evladımdan haber alamıyorum. Oğlumu kandırıp dağa götürdüler. Televizyonlarda annelerin evlat nöbetini görünce eyleme katıldım" ifadelerini kullandı.
MUŞ'TA AİLE SAYISI 35'E YÜKSELDİ
Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP'nin il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 56'ncı haftada 35'e yükseldi.
2014 yılında henüz 13 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği kızı Müşerref için eyleme katılan anne Ayten Karaca, elinde kimliğinin bulunduğu kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Kandırılacağı korkusuyla okuldan aldığı kızının evinde kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen anne Karaca, "Kızım 8'inci sınıfı bitirmişti. Korkudan kızım kandırılır diye okuldan alıp eve getirdim. Ama ne yazık ki evdeyken bile kandırdılar ve götürdüler. Kızımla evde oturuyorduk. Komşuya gideceğim diye evden çıktı ve bir daha da geri gelmedi. Ben onu komşuda sandım. Akşam oldu baktım kızım gelmedi, komşuya gidip sorduğumda kızım ortalıkta yoktu" diye konuştu.