Evlat nöbetinde 989. gün: Aile sayısı 290 oldu

2014 yılında henüz 13 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği kızı Müşerref için eyleme katılan anne Ayten Karaca, elinde kimliğinin bulunduğu kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Kandırılacağı korkusuyla okuldan aldığı kızının evinde kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen anne Karaca, "Kızım 8'inci sınıfı bitirmişti. Korkudan kızım kandırılır diye okuldan alıp eve getirdim. Ama ne yazık ki evdeyken bile kandırdılar ve götürdüler. Kızımla evde oturuyorduk. Komşuya gideceğim diye evden çıktı ve bir daha da geri gelmedi. Ben onu komşuda sandım. Akşam oldu baktım kızım gelmedi, komşuya gidip sorduğumda kızım ortalıkta yoktu" diye konuştu.