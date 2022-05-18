İSPARK’a yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs ayı 2'nci oturumu Saraçhane'de gerçekleşti.

Meclis 1'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda İBB yönetimi Orhangazi-1 ve Osmangazi-1 isimli feribotların 'Taşınmaz mülk' olarak satışını talep etti.

İBB yönetimi feribotların satışına gerekçe olarak 'boyutları sebebiyle, satılarak gelir elde etmek başkanlık mamamızca uygun görülmüştür' ifadelerine yer verdi.

Konuyu inceleyen Hukuk Komisyonu ise satışı talep edilen Orhangazi-1 ve Osmangazi-1 isimli feribotların Türk Ticaret Kanunun 936'ncı maddesinde atıfta bulundu. Kanun maddesinde 'Sicile kayıtlı olup olunmadığına bakılmaksızın bütün gemiler bu kanunun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadır' hükmüne istinaden gemilerin 'taşınmaz mal' değil 'taşınır mal' olduğu belirtilerek Emlak Müdürlüğü'ne iadesine karar verdi. Yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti'nin muhalefetiyle oy çokluğu ile müdürlüğe iade edildi.





TAŞINMAZLAR SATIŞA ÇIKARTILIYOR

İBB yönetimi ayrıca, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Kağıthane, Pendik'te bulunan muhtelif alanların satışını yapmak için meclisten yetki istedi. Taşınmazların satış kararı meclisten oyçokluğuyla kabul edildi. Ayrıca İBB mülkiyetindeki Ordu, Yozgat, Kastamonu ve Balıkesir'de bulunan taşınmazların da satışına onay verildi.

BELEDİYE BORÇLARINA KARŞILIK SATIŞ YAPACAK

Yönetimi ayrıca, İBB ve bağlı kuruluşlar İSKİ ile İETT'nin borçlarına karşılık Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki 18B2A pafta, 18206 parsel sayılı taşınmazı metrekaresi 6 bin TL bedel üzerinden Hazine'ye satışını istedi. Gündem maddesinde söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları borçlarına karşılık taşınmazlarını Hazine'ye devrederken bu uygulamayı ilçe belediyeleri de yapmaktadır. Ancak bazı CHP'li meclis üyeleri daha sonra 'camiyi sattı, okulu sattı' gibi laflar ediyorlar" diye konuştu.

Meclis ayrıca kent gelinde gürültü bariyerlerinin yapılması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası'nın hibe programına başvurması için yetki verildi.



SWİSSOTEL SATIŞINA ONAY

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla Beşiktaş Vişnezade 648 Ada 1-4-6 parsellerin satışı için yetki istendi. Talebi inceleyen Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak komisyonları müşterek görüşünde, söz konusu alanın İBB mülkiyetinde bulunan arazinin 1989 yılında CHP döneminde alınan meclis kararıyla Anadolu Japan Turizm A.Ş'ye 15 Şubat 2032 yılına kadar 43 yıllığına üst kullanım hakkının verildiği hatırlatıldı. Satış talebinin komisyon tarafından uygun görüldüğü belirtildi.

Mecliste yapılan münazaralarda AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti grupları oybirliği kararı aldı. Ancak, CHP'li meclis üyeleri, Mehmet Ali Tüy ve Özgür Öz ile İYİ Parti meclis üyeleri Bora Kılıç ve Yakup Fındık grup kararlarına muhalefet şerhi koyarak üzerinde Swissotel'in bulunduğu 63 bin 584 metrekare alanın satışının yapılmasına ret vereceklerini belirtti. Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından Beşiktaş Vişnezade 648 Ada 1-4-6 parsellerin satışına onay verildi.



İBB 2021 YILI KESİN HESABI KABUL EDİLDİ

Mecliste ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Kesin Hesabı ele alındı. Yapılan oylamada İBB 2021 yılı Kesin Hesabı 187 kabul 17 ret oyuyla kabul edildi.



İMAMOĞLU ALMANYA'YA GİDİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meclisten beraberindeki heyetle birlikte 30-31 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde belirli temaslarda bulunmak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Türk-Alman Kentsel Diploması Formu'na katılmak için görevlendirme talebinde bulundu. Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından gönderilen görevlendirme talebi mecliste oybirliği ile kabul edildi.

İSPARK FİYATLARINA DÜZENLEME

İBB yönetimi tarafından Aralık ayında yüzde 36 zam yapılan İSPARK ücretlerine zam teklifinde bulundu. Zam teklifini inceleyen Tarife Komisyonu- Ulaşım ve Trafik Komisyonu fiyatlara düzenleme getirdi.

Komisyon görüşünde İSPARK yönetiminin 3 yıldır zam personel maaşlarına zam bekleyen çalışanlarına, "Her geçen gün artan hayat pahalılığına karşı siz kıymetli çalışanlarımızı korumak için çalışıyoruz. Bu kapsamda her ne kadar sendikal yetki konusunda sıkıntılar olsa da sizlere yüzde 54.4 oranında zam yapmak arzusundayız. 16 Milyon İstanbulluya güvenli sağlıklı otopark hizmeti sunan İSPARK'ın bu artışı yapabilmesi için yeni İSPARK ücret tarifelerini İBB Meclisi'ne sunduk. Yeni otopark ücretlerinin bu ayki Meclis'te kabulü durumunda siz kıymetli personelimize yüzde 54.4 oranında zam yapılacağını duyurur, tüm siyasi partilerin çalışanlarımızın yanında olmasını temenni ederim" mesajı attığı hatırlatıldı.

'SÜBVASYON VEYA SERMAYE ARTIŞI DESTEKLENECEK'

Müşterek komisyon görüşünde ayrıca, "2022 yılında İstanbul'da uygulanacak İSPARK A.Ş. otopark tarifesi Belediye Meclisinin 16 Aralık 2021 tarihinde belirlenmişti. Belediye yönetimi tarafından İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın gerekçesi olarak kamuoyuna açıklanan Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü'nün İBB Meclisine sunduğu '2022 Yıl Ücret Tarife Değişiklik Teklifleri'(İSPARK A.Ş. 2022 Yılı Revize Fiyat Tarife Teklifi) komisyonlarımızca incelendi. İSPARK personeline yapılacak ücret artışının karşılanması için ücret tarife teklifinin ekte belirtildiği şekliyle kabulü, şirketin bu kapsamdaki diğer finansman ihtiyacının sermaye artışı veya sübvanse teklifi ile karşılanması komisyonlarımızca uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Ücret tarifelerinde ise İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığı görüldü. 5 ay sonra 2'nci kez yapılan zamla ücretler 0-1 saat ücreti 17,5 TL, 1-2 saat arası ücret 22,5 TL, 2-4 saat arası 25 lira oldu.