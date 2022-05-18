Rüzgârgülü Kılıçdaroğlu!

AtatürkHavalimanı'na yapılacak olan millet bahçesi üzerinden yine provokasyon fırsatını kaçırmayan CHP, bu kez rezil duruma düştü. Önceki günkü grup toplantısında "Atatürk Havalimanı'nda yapılan net olarak vatana ihanettir" diyen Kılıçdaroğlu'nun 4 yıl önceki bir konuşmasında "Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan yapılması bizim projemizdi. Nereye neyin yapılacağı hepsi hazırlandı.Bizim projemiz çok güzel" sözlerini sarf etmesi "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 2019'da "Atatürk Havaalanı arazisi için önceliğimiz yeşil alan. Yeşil alana ihtiyacımız var" dediği ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci de önceki akşam Atatürk Havalimanı ile ilgili partisi adına park projesi hazırladığını açıkladı.Öte yandan hakkında siyaset yasağı kararı verilen Canan Kaftancıoğlu'nun da sosyal medyadan il örgütü üyelerine seslenerek Atatürk Havalimanı önünde eylem yapma girişimi de tam bir komediye döndü. Millet bahçesi projesine karşı çıkmak için 'Doğayı koruyalım' diye çağrı yapan Kaftancıoğlu, istediği kalabalığı toplayamayınca hayal kırıklığına uğradı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "750 kişi toplayabildiler" mesajıyla eylemin havadan görüntüsünü yayımladı.SABAH