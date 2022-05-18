Vaatleri unuttular zamma doymuyorlar

Seçim kampanyası boyunca su ve ulaşım konusunda indirim vaadinde bulunan ancak sözlerini tutmayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, zamma doymuyor. Son olarak ulaşımda öğrenci abonmanına yapılan yüzde 40'lık zammın Cumhur İttifakı'nca (AK Parti ve MHP grupları) geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesine ilişkin kararını veto eden İmamoğlu, şimdi de suya 10'uncu zam teklifi için harekete geçti. CHP'li İBB yönetimi, 5 Nisan'da suya yapılan yüzde 49.9 oranındaki zammın ardından tekrar suya zam yapılması talebinde bulundu. İBB Meclisi Mayıs ayı 1'inci oturumunda, CHP ve İYİ Parti grupları (Millet İttifakı) adına CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından okunan teklife göre su fiyatlarına enflasyon oranında zam teklif edildi. Balyalı, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artış yapılması için hazırladıkları teklifin gündeme alınarak, Tarife Komisyonu'na havale edilmesini istedi. Genel Kurul'a verilen son teklifle böylece 2.5 yılda 10'uncu zam talebi yapılmış oldu.İBB Başkanı İmamoğlu seçim öncesi, yani 1 Ocak 2019'da 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirterek İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulunmuştu. Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 8.33 TL'ye 16 metreküp üzeri kullanımlarda ise 12.51 TL'ye yükseltti. İşte İBB tarafından 2.5 yılda yapılan zam listesi: Kasım 2019'da suya yüzde 80 zam teklifinde bulundu. Temmuz 2020'de yüzde 40 oranında. Kasım 2020'de yüzde 35. Aralık 2020'de yüzde 39. Mayıs 2021'de yüzde 50. Eylül 2021'de yüzde 40 zam teklifinde bulundu. Aralık 2021'de yüzde 57.38 zam ve her ay TÜFE oranında zam teklifinde bulundu. 16 Şubat 2022'de yüzde 90 ila yüzde 175 zam teklifi yapıldı. (Kabul edilmedi). 5 Nisan 2022'de yüzde 49.9 zam yapıldı. 23 Mayıs 2022'de Nisan için açıklanan 34.46 enflasyon oranında zam talep edildi.