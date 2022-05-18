Yazıcıoğlu’nun korumasının ölümüne soruşturma

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi ekibinde yer alan polis memuru Erol Yıldız'ın aracının altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Erol Yıldız, önceki gün sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde çalışmayan aracını iterken aracın altında kalıp yaşamını yitirmişti.Yıldız'ın cenazesi dün memleketi Kırşehir'in Akçakent İlçesi Tepefakılı Köyü'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yıldız'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olay yerini gören güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı. Başsavcılık, Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptıracak. Yıldız'ın Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazaları ile ilgili ifadesine başvurulduğu ve 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı öğrenildi.