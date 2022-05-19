Bandırma’nın pusulası bozuk değildi

Atatürk'ün tarihi yolculuğu uzun yıllar, "Pusulası bozuk, hızölçeri kırık, kaptanı tecrübesiz Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıktı" sözleriyle anlatılmış, Kaptan Durusu ise, dilden dile yayılan söylentilerden rahatsız olup "Vapurun pusulası da hızölçeri de tamamdı, ben de acemi değildim" demek zorunda kalmıştı. "Dedem Karadeniz kaptanıydı. Tecrübesiz değil yıllanmış bir kaptandı" diyen Ulugöl, "Dedem son derece ketum bir adamdı. Tarihi yolculuk kendisine sorulduğu zaman sadece görevini yaptığını söyler ve mücadelesinden söz etmezdi. Bandırma'nın pusulasının bozuk olduğuna dair söylentilere, 'Bir gemide 1 tane mi pusula olur? 6 tane vardı. Biri bozulsa diğerini kullanırdık' derdi. Dedem bizzat tecrübesine binaen Atatürk tarafından seçilmiş bir kaptandı. İddialar yüzünden kalbi kırık, gözü açık gitti" dedi. -